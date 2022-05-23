Картину «Иван Грозный и сын его Иван» закроют антивандальным стеклом

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» закроют специальным, антивандальным стеклом. Об этом сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в понедельник, 23 мая.

— Необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, антивандальным, непробиваемым стеклом такого размера. Сейчас это достаточно сложный процесс, потому что здесь невозможно пойти по пути импортозамещения: стекло производится лишь в Италии и Японии. Но мы очень надеемся, что в ближайшее время будет запущен процесс импортозамещения и мы сможем с помощью тех, кто поможет вернуть нам эту картину в экспозицию, снова представить ее зрителю, — сказала руководитель учреждения.

Она добавила, что в реставрации были задействованы лучшие специалисты. Перед реставраторами стояла серьезная задача: в 2018-м картина была испорчена вандалом. Необходимо было не только устранить минимальные потери, но и восстановить утраченные части картины, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого пресс-служба Третьяковской галереи объявила, что реставрация этой картины была завершена.