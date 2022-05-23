Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Картину «Иван Грозный и сын его Иван» закроют антивандальным стеклом

Иссалина Аюпова
Город
Картину «Иван Грозный и сын его Иван» закроют антивандальным стеклом
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» закроют специальным, антивандальным стеклом. Об этом сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в понедельник, 23 мая.

— Необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, антивандальным, непробиваемым стеклом такого размера. Сейчас это достаточно сложный процесс, потому что здесь невозможно пойти по пути импортозамещения: стекло производится лишь в Италии и Японии. Но мы очень надеемся, что в ближайшее время будет запущен процесс импортозамещения и мы сможем с помощью тех, кто поможет вернуть нам эту картину в экспозицию, снова представить ее зрителю, — сказала руководитель учреждения.

Она добавила, что в реставрации были задействованы лучшие специалисты. Перед реставраторами стояла серьезная задача: в 2018-м картина была испорчена вандалом. Необходимо было не только устранить минимальные потери, но и восстановить утраченные части картины, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого пресс-служба Третьяковской галереи объявила, что реставрация этой картины была завершена.

Реставрация Третьяковская галерея Искусство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте