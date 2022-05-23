Почти 80 процентов учителей согласились с отменой ЕГЭ для не поступающих в вузы школьников

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Почти 80 процентов российских учителей поддержали идею отменить Единый государственный экзамен для школьников, которые не поступают в вузы. Это следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, не планирующих поступление в вузы, поддержали 79 процентов учителей, не разделяют этого мнения 18 процентов. Отмену ЕГЭ по математике базового уровня положительно оценили 56 процентов респондентов при 36 процентах тех, кто против, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра.

Отмечается, что среди учителей точных наук по поводу отмены экзамена по математике базового уровня, мнения разделились практически поровну: 47 процентов поддержали отмену и 49 процентов — нет.

Большинство учителей (62 процентов) считают, что российские школы смогли качественно подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) в условиях пандемии. Треть респондентов (33 процента) посчитали, что образовательным учреждениям не удалось выполнить эту задачу.

17 мая депутат Госдумы Александр Мажуга рассказал «Вечерней Москве», что правительство введет специальную квоту при поступлении в вузы для детей участников специальной военной операции на Украине.