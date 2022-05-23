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Мужчину с наркотиками задержали в парке на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчину с наркотиками задержали в парке на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live

Мужчину с наркотиками задержали в парке на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, правоохранители в результате патрулирования территории в районе парка задержали гражданин, который вызывал подозрение своим поведением.

В результате досмотра у 23-летнего задержанного изъяты 22 свертка предположительно с наркотическим веществом внутри, которые были отправлены на исследование.

Проведенная экспертиза показала, что в пакетиках находился героин массой 46,7 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

19 мая был задержан еще один мужчина с наркотиками. Он передвигался на такси, когда автоинспекторы остановили машину для проверки. Перенервничав, он сознался сотрудникам ДПС, что везет наркотики.

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