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Новый крупный ТПУ появится на «Текстильщиках»

Лейла Алиева
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Новый крупный ТПУ появится на «Текстильщиках»
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Новый крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится на «Текстильщиках». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Новый пешеходный надземный переход откроется в 2023-и, и вы сможете пересаживаться с метро на МЦД в теплом контуре всего за три минуты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря новому ТПУ на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненкой линии метро станет свободнее на 20 процентов. При этом южные участки фиолетовой и салатовой линий разгрузятся также до 20 процентов. Кроме того, на прилегающих улицах станет на пять процентов меньше автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в начале 2023 года может быть запущено пассажирское движение на всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Он отметил, что основной задачей является завершение строительных работ на оставшихся станциях БКЛ до конца года.

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