Инженер-технолог назвал главный минус автомобильных дорог из пластика

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В России могут появиться дороги, целиком или частично выполненные из пластика. Соответствующий проект разработали специалисты Управления дорог и транспорта Липецкой области. О том, насколько долговечными могут оказаться такие дороги, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал инженер-технолог Илья Иванов.

В случае с дорогами из пластика именно вопрос надежности выходит на первый план, заметил Иванов. Такие дороги должны воспринимать циклические процессы: замораживание и оттаивание, увлажнение и высушивание. Кроме того, пластик быстро стареет, находясь на солнце, подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, самый долговечный вариант — цементобетонная дорога.

— У таких дорог долговечность — минимум 50 лет. Если производить качественный цементобетон в полном соответствии со стандартом, тогда долговечность может перевалить за 100 лет, — отметил собеседник «ВМ».

Надежность сцепления с дорогой при использовании такого материала может быть достаточной, так как даже в случае с привычным асфальтом инженеры идут на хитрости для улучшения свойств, отметил Иванов.

— Надо смотреть, какой коэффициент сцепления: если он не хуже, чем на асфальтобетонных дорогах, то все будет нормально. У бетонных дорог коэффициент сцепления будет ниже, если делать гладкую дорогу, поэтому их специально делают рифлеными. Из-за этого дорога становится более шумной. Зато вся вода отводится по микрожелобкам, дорога всегда будет сухая и чистая, аварийность из-за гололедицы снижается до нуля, — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что применение пластика в составе дорожного покрытия может быть оправданным с точки зрения экологии. Однако, если такую дорогу придется менять каждые пять–шесть лет, это потребует больших расходов бюджета, подчеркнул собеседник «ВМ».

Можно применить подобный подход при создании тротуаров, уверен инженер-технолог.

— Мне кажется, для тротуаров такие дороги хорошо пойдут. Потому что нагрузки гораздо ниже и нет сильных циклических механических воздействий, — заключил Иванов.

Специалисты Управления дорог и транспорта Липецкой области разработали проект, предусматривающий появление в России дорог, целиком или частично выполненных из пластика.

Для строительства дорог предлагается использовать смесь пластмасс: пакетов, упаковок для закусок и бутылок. Специалисты предлагают два варианта: частичная замена битума на пластик и модульные дороги из переработанного пластика.