Более 110 тысяч человек посетили ВДНХ в рамках культурных акций 21 мая

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Более 110 тысяч человек посетили специальные мероприятия на ВДНХ, состоявшиеся в рамках акций «День исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе выставки.

— 21 мая на площадках «Музейного города ВДНХ» состоялись сразу две масштабные общегородские акции — «День исторического и культурного наследия» и традиционная «Ночь в музее». Всего 21 мая главную выставку страны посетили более 110 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день также открылись центр современных биотехнологий — музей «Биотех» в павильоне № 30 «Микробиологическая промышленность», а также выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени Тимирязева в павильоне № 31 «Геология». Темой вечерних мероприятий стала «Звездная ночь в Музейном городе», а режим работы большинства площадок продлили до 00:00.

Всего, как уточняется, организаторы подготовили 58 мероприятий. Самыми популярными площадками стали центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», павильон «Макет Москвы» и национальные павильоны «Казахстан», «Армения» и «Азербайджанская Республика», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ откроют экспозицию Политехнического музея. По его словам, работы планируется завершить в следующем году.