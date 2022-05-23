Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий

Появилось новое видео ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной. Кадры опубликовали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На видео заметно, что после столкновения с автомобилем ребенок пытался убежать с места происшествия.

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Подробные обстоятельства аварии выясняются.

— На месте работают оперативные службы, — заключили в пресс-службе департамента.

ДТП, о котором идет речь, произошло на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Тугускина заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и она не успела среагировать.