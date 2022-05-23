Появилось новое видео ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной
Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий
Появилось новое видео ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной. Кадры опубликовали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На видео заметно, что после столкновения с автомобилем ребенок пытался убежать с места происшествия.
Подробные обстоятельства аварии выясняются.
— На месте работают оперативные службы, — заключили в пресс-службе департамента.
ДТП, о котором идет речь, произошло на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Тугускина заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и она не успела среагировать.