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Появилось новое видео ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной

Елена Самойлова
Происшествия
Появилось новое видео ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий

Появилось новое видео ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной. Кадры опубликовали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На видео заметно, что после столкновения с автомобилем ребенок пытался убежать с места происшествия.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Подробные обстоятельства аварии выясняются.

— На месте работают оперативные службы, — заключили в пресс-службе департамента.

ДТП, о котором идет речь, произошло на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Тугускина заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и она не успела среагировать.

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