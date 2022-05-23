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Электрички МТППК начнут курсировать по обновленному расписанию с 1 июня

Лейла Алиева
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Электрички МТППК начнут курсировать по обновленному расписанию с 1 июня
Фото: Пресс-служба ЦППК
Россия, Ленинградское направление, станция Редкино Карта всех событий

Поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) начнут курсировать по обновленному расписанию с 1 июня. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— С 1 июня пригородные поезда Ленинградского направления на участках Москва — Тверь, Тверь — Бологое и на отдаленных маршрутах МТППК начнут ходить по обновленному расписанию, — говорится в сообщении.

Так, утренний экспресс «Ласточка» Тверь — Москва (отправление в 07:45) будет останавливаться на станциях Редкино и Завидово без увеличения общего времени в пути. Другая утренняя «Ласточка» Крюково — Москва, которая отправляется в 08:47, будет идти почти на 10 минут быстрее, отправляясь в 08:57.

Кроме того, время в пути для двух обычных поездов уменьшится: Подсолнечная — Москва (отправление в 08:37) — на 12 минут, а Тверь — Москва (отправление в 07:05) — на 18 минут, отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что расписание нескольких поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в мае–июне из-за укладки бесстыкового пути на двух участках.

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