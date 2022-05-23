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Выставки о социальной жизни новых церковных приходов проведут в Москве

Лейла Алиева
Город
Выставки о социальной жизни новых церковных приходов проведут в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выставки о социальной жизни новых приходов откроются в САО и СЗАО в 2022 году. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Блаженов.

— Стала более востребована у нас информация о добрых делах. Именно поэтому наш департамент постарался откликнуться на такую потребность москвичей и наладить информирование жителей города о тех добрых делах, которые совершают вновь построенные храмы, строящиеся храмы, временные храмы — деревянные часовни. Именно поэтому была организована такая выставка, которая рассказывает о социальной жизни новых приходов, — сказал представитель ведомства.

По его словам, в этом году было решено провести выставки в двух округах. Они будут работать с июня по сентябрь 2022 года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что на севере столицы построят православный храмовый комплекс. Отмечается, что здание возведут на территории земельного участка, расположенного в Локомотивном проезде.

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