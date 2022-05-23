Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы

Антон Махов
Общество
Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первым заметным симптомом обезьяньей оспы является ухудшение состояния кожи. Об этом сообщили медики британского Агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA).

— Одним из первых и главных симптомов обезьяньей оспы являются высыпания на коже. Мы призываем всех обращать внимание на любые необычные кожные повреждения, — сказала главный медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс.

Эксперты также отметили, что от новой болезни пока нет эффективных препаратов. Имеет смысл проявлять осторожность и обращаться к врачу, в случае если вы обнаружили симптомы у себя или у своих близких.

По предварительным данным, для заражения обезьяньей оспой требуется достаточно тесный контакт с носителем. Это может быть интимная связь, использование одних предметов бытовой гигиены или заражение воздушно-капельным путем.

Помимо высыпаний на коже, симптомами могут стать повышение температуры тела, лихорадка, увеличение лимфоузлов, слабость и боль в мышцах, передает «МедикФорум».

Также врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о негативных последствиях, которые может вызвать распространение оспы обезьян. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 90 случаев заболевания обезьяньей оспой в 12 странах.

Здоровье Врачи Обезьяны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте