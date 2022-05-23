Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы

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Первым заметным симптомом обезьяньей оспы является ухудшение состояния кожи. Об этом сообщили медики британского Агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA).

— Одним из первых и главных симптомов обезьяньей оспы являются высыпания на коже. Мы призываем всех обращать внимание на любые необычные кожные повреждения, — сказала главный медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс.

Эксперты также отметили, что от новой болезни пока нет эффективных препаратов. Имеет смысл проявлять осторожность и обращаться к врачу, в случае если вы обнаружили симптомы у себя или у своих близких.

По предварительным данным, для заражения обезьяньей оспой требуется достаточно тесный контакт с носителем. Это может быть интимная связь, использование одних предметов бытовой гигиены или заражение воздушно-капельным путем.

Помимо высыпаний на коже, симптомами могут стать повышение температуры тела, лихорадка, увеличение лимфоузлов, слабость и боль в мышцах, передает «МедикФорум».

Также врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о негативных последствиях, которые может вызвать распространение оспы обезьян. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 90 случаев заболевания обезьяньей оспой в 12 странах.