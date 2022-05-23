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Онищенко предупредил о негативных последствиях распространения оспы обезьян

Антон Махов
Общество
Онищенко предупредил о негативных последствиях распространения оспы обезьян
Фото: АГН Москва

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о негативных последствиях, которые может вызвать распространение оспы обезьян.

— В конце 90-х регистрировались отдельные случаи заражения оспой обезьян среди людей. До этого нишу занимала натуральная оспа. Однако в 80-х годах ее ликвидировали. Прививки против оспы запретили. Считалось, что тот, кто изготавливает подобную вакцину, готовится к биологической войне, — сказал эксперт.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 90 случаев заболевания обезьяньей оспой в 12 странах. Он добавил, что, если оспа обезьян преодолеет межвидовой барьер и будет активно распространяться, это будет иметь опасные последствия.

Прогнозы из 80-х годов относительно болезни начинают сбываться, предупредил он. Что касается вакцины, то существующая версия помогает и от обезьяньей оспы, приводит слова Онищенко ФАН.

Симптомы, лечение, способы передачи инфекции — обо всем, что важно знать об оспе обезьян, читайте в материале «Вечерней Москвы».

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

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