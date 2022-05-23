Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Госдума рассмотрит законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Евгений Белоусов
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

— В первом чтении будет рассмотрен законопроект о запрете торговли детьми под видом процедур суррогатного материнства для иностранцев, — заявил он.

По словам Толстова, законопроект будет рассмотрен уже во вторник, 24 мая. Документом предлагается ввести обязательное получение детьми российского гражданства, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета, передает агентство городских новостей «Москва».

В декабре 2021 года в Госдуму внесли поправки к законодательству, которыми предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом сообщил председатель комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Кроме того, суррогатными матерями, как уточнил он, смогут стать только россиянки.

При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем или лицом без гражданства.

Суррогатное материнство Россия Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте