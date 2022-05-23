Госдума рассмотрит законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

— В первом чтении будет рассмотрен законопроект о запрете торговли детьми под видом процедур суррогатного материнства для иностранцев, — заявил он.

По словам Толстова, законопроект будет рассмотрен уже во вторник, 24 мая. Документом предлагается ввести обязательное получение детьми российского гражданства, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета, передает агентство городских новостей «Москва».

В декабре 2021 года в Госдуму внесли поправки к законодательству, которыми предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом сообщил председатель комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Кроме того, суррогатными матерями, как уточнил он, смогут стать только россиянки.

При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем или лицом без гражданства.