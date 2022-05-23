Звери и птицы вернулись в вольерные комплексы Москвы после зимовки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, какие животные и птицы вернулись в вольерные комплексы на летний период.

— Пока животные зимовали в утепленных крытых вольерах, специалисты подготовили их «квартиры» на природных территориях к летнему сезону, — говорится в сообщении.

Так, например, на природной территории «Кузьминки-Люблино» можно встретить белок, несколько видов фазанов, декоративных голубей, китайских гусей, кур, индюков и индоуток. В «Царицыне» обитают филины, фазаны, гуси, индоутки, утки хохлатые и курицы с петухом.

В комплексе «Тропаревском» можно посмотреть на кур минорок и домашних, фазана даурского и индейку бронзовую. В «Доме лани» можно увидеть фазанов и ланей, а в «Серебряный бор» уже вернулись павлины, гуси и фазаны.

При этом в «Битцевском лесу» есть возможность увидеть белок, коз, овец, карликовых кур бентамки и фазанов. А в «Царской пасеке» можно посмотреть на ушастую сову, серую неясыть и филинов, передает Telegram-канал комплекса.

До этого специалисты Мосприроды обнаружили в комплексном заказнике «Зеленоградский» гнездо с яйцами вальдшнепа. Москвичей призвали при встрече с вальдшнепами не тревожить и не пугать птиц. Иначе пернатые перестанут гнездиться в окрестностях города.