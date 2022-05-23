Стоимость каких автомобилей растет с годами

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Ряд премиальных автомобилей, выпущенных, в частности, в 90-е годы, со временем становится все более ценным. Это связано как с их внушительным внешним видом, так и с потребительскими свойствами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издания «За рулем» Никита Гудков.

Эксперт отметил, что машины, которые с годами становятся дороже, действительно существуют.

— Некоторые автомобили являются своего рода вложением средств. Вопрос только в том, как такие автомобили определить заранее, пока они новые. Наверное, нужно подождать пять–десять лет, чтобы понять, как рынок принял новый автомобиль, и оценить, какова будет дальнейшая тенденция, — посоветовал Гудков.

Собеседник «ВМ» отметил, что главным фактором в данном случае выступает харизма. Именно внешний облик, имидж бренда и конкретной модели определяет, будет ли машина цениться через много лет. Технические аспекты (ресурс, долговечность и ремонтопригодность) находятся на втором месте, уверен эксперт.

В качестве примера можно привести автомобили премиальных марок, изготовленных в 90-х, заметил специалист.

— Практически все премиальные модели тех времен потихоньку прибавляют в цене, и BMW, конечно, тут на лидирующих позициях: крутая марка, большой объем производства. Для многих эти автомобили в то время многое значили, и на волне ностальгии и у нас, и в Европе, и в США интерес к ним растет. Практически вся немецкая премиальная тройка (BMW, Mercedes и Audi) в возрасте 20–30 лет по потребительским свойствам как минимум не уступает многим современным моделям, а то и превосходит их, — пояснил Гудков.

У каждой фирмы из этой тройки есть своя ниша, уточнил собеседник «ВМ». Так, Mercedes ассоциируется с высоким уровнем комфорта, BMW — с управляемостью и удовольствием для водителя, а Audi — с высокотехнологичными передовыми решениями. Такое описание очень условно, но передает основной смысл, уверен эксперт.

Популярность таких машин довольно легко объяснить, подчеркнул специалист.

— Люди гоняются за ощущением вечного качества. Даже нишевые модели вроде Citroen CX или Saab 900 в разы выросли в цене на вторичном рынке. В свое время они были «гадкими утятами», а сейчас, когда автомобили стали более-менее одинаковыми, люди идут за той самой харизмой, — объяснил Гудков.

Среди внедорожников крайне удачные для своего времени машины также есть: например, Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser 70, отметил специалист. Однако нельзя сказать, что они заметно прибавляют в цене: эти автомобили обычно покупаются и покупались больше из практических соображений, а не для самовыражения.

Большинство производимых в мире машин со временем значительно дешевеют, подчеркнул собеседник «ВМ».

— В среднем по рынку за первый год машина теряет 10–15 процентов, затем лет пять–семь — падение на 5–10 процентов ежегодно. Дальше цена больше зависит не от возраста, а от реального состояния: пробега, износа, ремонта и так далее, — резюмировал специалист.