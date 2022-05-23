Ликсутов поблагодарил участников весеннего велофестиваля в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов поблагодарил горожан, которые приняли участие в весеннем велофестивале. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

— Вместе мы показали, как много в Москве велосипедистов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделять больше внимания здоровому образу жизни, чтобы москвичи могли больше гулять, заниматься спортом, кататься на велосипеде. Поэтому мы продолжим развивать инфраструктуру и проводить велофестивали, — сказал руководитель ведомства.

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Уточняется, что следующий велофестиваль будет ночным, его проведут 9 июля. Участникам напомнили, что нужно будет надеть флуоресцентные или неоновые вещи для безопасности, говорится в Telegram-канале дептранса.

До этого в дептрансе сообщили, что более 42 тысяч человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале 21 мая. Ликсутов уточнил, что ДТП с участием велосипедистов в столице становится все меньше, однако еще много нужно сделать для того, чтобы показатель смертности стремился к нулю.