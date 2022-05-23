Минобороны заявило, что ВСУ разместили бронетехнику в двух школах Одессы

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Украинские военные размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь гражданским населением как живым щитом, продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения, — сказал представитель министерства.

ВСУ также оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР, добавил он. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР, передает слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

Накануне стало известно, что украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри. По словам заместителя командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот, жители Мариуполя, возвращающиеся сейчас в свои квартиры, находят там родственников, погибших от рук националистов.