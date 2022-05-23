Выставка «Как пуховый платок оборону крепил» откроется в Музее Победы 24 мая

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 24 мая откроется выставка «Как пуховый платок оборону крепил». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Выставочный проект рассказывает об известном во всем мире оренбургском пуховом платке, который сыграл важную роль во время Великой Отечественной войны. Наряду с тульским самоваром, хохломской росписью, вологодскими кружевами и уральскими малахитами он является национальным культурным достоянием и одним из символов России, — говорится в сообщении.

Гости узнают, как вязальщицы Оренбуржья в годы войны отправляли на фронт теплые рукавицы, носки, свитера и жилеты. Кроме того, посетители смогут увидеть эксклюзивные экспонаты из фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств и Музея Победы: архивные фотографии, документы и предметы пуховязального промысла 1940–1950-х годов.

Главным героем экспозиции станет оренбургский пуховый платок. Выставка начнется в 13:20 в зале исторической правды Музея Победы, участниками первой экскурсии по новой выставке станут дети и подростки из социально незащищенных категорий.

До этого стало известно, что в САО и СЗАО в 2022 году пройдут выставки, посвященные социальной жизни новых приходов. Отмечается, что они будут работать с июня по сентябрь.