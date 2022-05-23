Надувные спортивные сооружения разместят в селе Кленово в ТиНАО

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В селе Кленово в Новой Москве установят надувные спортивные сооружения. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории в поселении Кленовском, село Кленово (ТАО), — говорится в сообщении.

Председатель ведомства Анастасия Пятова также пояснила, что изменения в ПЗЗ позволят разместить надувные спортивные сооружения на свободных 0,4 гектара территории, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что на северо-востоке Москвы построят технопарк с распределительным центром, общая площадь объекта превысит 100 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что для этой цели по решению столичной градостроительно-земельной комиссии инвестору, АО «Фармстандарт», предоставят земельный участок площадью 14,42 гектара по адресу 1-я Северная линия, владение 1. В настоящее время территория участка свободна от объектов капитального строительства.