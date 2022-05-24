Зеленский: Киев готов к обмену пленными с Москвой «хоть завтра»

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Президент Украины Владимир Зеленский в минувший понедельник, 23 мая, заявил, что украинская сторона готова к обмену пленными с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс необходимо активизировать.

— Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный, — заметил украинский политик в ходе ответов на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По мнению Зеленского, к вышеуказанному процессу необходимо привлечь как можно больше представителей третьих сторон. Он отметил, что обмен пленных является политическим решением, зависящим от поддержки многих стран.

Как пишет ТАСС, президент Украины заявил, что в российском плену находятся несколько тысяч человек, которых нужно обменять. Он призвал подключить к этому процессу ООН, Швейцарию, Израиль и другие страны и организации, однако заметил, что сделать это будет непросто.

Накануне лидер фракции ЛДПР в Госдуме, участник российско-украинских переговоров Леонид Слуцкий заявил, что российских военных, попавших в плен в ходе специальной операции на Украине, необходимо спасти любой ценой.