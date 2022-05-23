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«Любой ценой»: Слуцкий заявил о необходимости спасти российских пленных на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Любой ценой»: Слуцкий заявил о необходимости спасти российских пленных на Украине
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российских военных, попавших в плен в ходе специальной операции на Украине, необходимо спасти любой ценой. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, один из участников переговоров с Украиной Леонид Слуцкий.

— Для нас очень ценными являются жизни наших пленных, российских. Их надо спасти любой ценой, — сказал парламентарий.

По словам Слуцкого, Москва ставит человеческие жизни превыше всего во время проведения операции. Он отметил, что армия России уже давно могла бы захватить Киев, но это привело бы к человеческим жертвам, а этого РФ не допускает.

При этом он вновь напомнил о своем предложении сделать для плененных украинских солдат с «Азовстали» исключение касательно моратория на смертную казнь, передает ТАСС.

До этого стало известно, что украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри.

20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Так, в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Украина Армия Леонид Слуцкий
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