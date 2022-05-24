The Times: Лондон ищет альтернативы системе GPS

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Великобритания и Соединенные Штаты ведут поиски альтернативы системе навигации GPS, поскольку Россия якобы может нарушить работу спутников, которые обеспечивают ее функционирование. Об этом в минувший понедельник, 23 мая, написала британская газета The Times.

По словам заместителя главы Минобороны Великобритании Джереми Куина, кабмин королевства должен «проявлять бдительность» перед лицом этой угрозы. Он также заявил, что Москва активно пыталась глушить сигнал GPS на территории Украины после начала военной спецоперации.

В министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии журналистам подтвердили, что главы британских министерств рассматривают «различные варианты усиления безопасности» страны, в том числе альтернативы GPS, которые бы не предполагали использования космических спутников.

По информации The Times, Лондон мог бы обратиться к компании OneWeb, которая разрабатывает альтернативную систему навигации при помощи низкоорбитальной спутниковой группировки. Правительство Великобритании также ведет переговоры с американской корпорацией NextNav о том, чтобы развернуть в крупных городах систему навигации, использующей лишь сигнал наземных станций.

— Мы сотрудничаем с федеральным правительством США, чтобы попытаться создать систему, которая в случае необходимости сможет заменить GPS в связи с угрозой, которой подвергается GPS со стороны России и других [стран], — цитирует ТАСС главу NextNav Ганеша Паттабирамана.

В конце апреля появилась информация, что около 15 российских навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К2» планируют запустить на орбиту в течение ближайших восьми лет.