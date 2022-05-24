Полянский назвал «пиаром» заявление Зеленского о готовности встречаться только с Путиным

Фото: МИД РФ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности встречаться лишь с российским лидером Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является «чистым пиаром», заявил в понедельник, 23 мая, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live».

Накануне украинский президент, отвечая по видеосвязи на вопросы в Украинском доме в швейцарском Давосе заявил, что не готов встречаться ни с каким другим российским политиком, кроме президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул также, что готов на встречу только в том случае, если в ходе диалога будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта.

При этом Зеленский подчеркнул, что организовать подобную встречу становится все сложнее, передает ТАСС. Однако украинский лидер заявил, что Киеву необходимо всеми силами стараться прекратить конфликт на территории Украины.

Также в ходе того же выступления президент восточноевропейского государства подчеркнул, что украинская сторона готова к обмену пленными с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс необходимо активизировать.