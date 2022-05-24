Публицист Шахназаров: Покинувшие Россию звезды считают Россию «прилавком»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский писатель и публицист Михаил Шахназаров в очередной раз высказался об отечественных звездах шоу-бизнеса, которые критикуют РФ из-за границы. Он объяснил действия этих знаменитостей и жестко раскритиковал подобных артистов.

Так обозреватель отреагировал на форум свободной культуры «СловоНово», который накануне прошел на территории Израиля. Участниками фестиваля стали певица Алла Пугачева, ее супруг комик Максим Галкин и музыкант Андрей Макаревич, которые перебрались в города еврейского государства минувшей весной.

Публицист прокомментировал мероприятие на своем канале в Telegram. Публицист пристыдил российских звезд шоу-бизнеса за потребительское отношение к своей родине.

— Россия для них прилавок. Здесь они могут зарабатывать, <...>, и ненавидеть тех, кого разводят своей грамотно преподнесенной серостью, — возмутился Шахназаров.

Накануне российский писатель также возмутился возвращением актрисы Ингеборги Дапкунайте в Россию. По его словам, как только артистка получила возможность заработать в РФ, она сразу забыла о нелюбви к стране и вернулась обратно.