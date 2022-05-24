Депутат Госдумы Певцов сравнил с мартышками уехавших из России звезд шоу-бизнеса

Фото: Пресс-служба Совфеда

Актер, музыкант, депутат Государственной думы Дмитрий Певцов высказался о российских звездах шоу-бизнеса, которые покинули страну после начала военной спецоперации на Украине.

Артист прокомментировал не только поведение покинувших Россию деятелей культуры, но и высказался о людях творческих профессий в целом. Певцов считает, что подобные люди думают лишь о себе и им не интересна родина. Он вспомнил забавное сравнение, которое озвучила его супруга Ольга Дроздова.

— Есть такие замечательные зверьки — мартышки. У них все, как у людей — лапки, глазки. Они забавные, там прыгают, могут что-то своровать. Симпатичные. Но если они открывают пасть, там вот такие клыки, — поделилась с ним своими размышлениями жена.

Парламентарий уверен, что такое определение можно применить и к артистам. При этом Певцов в интервью проекту «Эмпатия Манучи» на видеохостинге YouTube подчеркнул, что среди них тоже есть исключения.

Известный российский актер уверен, что инфантилизм мешает творческим людям полноценно воспринимать действительность. Именно такая черта заставляет артистов идти в разрез с политикой своей страны. По мнению Певцова, подобное поведение нельзя назвать предательством.

В середине апреля парламентарий заметил, что в российском обществе в настоящее время происходит не раскол, а внутренняя чистка.