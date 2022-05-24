Немецкие СМИ: Запад так и не смог сломить российскую экономику

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Западным государствам так и не удалось сломить российскую экономику. Финансовая система РФ продолжает функционировать, а курс национальной валюты по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, пишет в понедельник, 23 мая, немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Многие западные обозреватели и аналитики после начала российской спецоперации на Украине делали свои прогнозы по крушению экономики РФ. Они прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, однако их выводы оказались ошибочными, пишет немецкая пресса.

Причиной подобного положения дел издание называет высокую готовность Москвы к экономическому противостоянию. В частности, российские власти продолжают получать серьезные доходы от продаж нефти и газа.

ЕС, в отличие от стран «Большой Семерки», обязавшихся отказаться от российских энергоносителей, не способен пойти на подобный шаг. Помимо этого, Москва компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Китаю и Индии, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ достойно держит удар санкций Запада.