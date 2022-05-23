Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает удар

Фото: Администрация президента РФ

Экономика РФ достойно выдерживает наносимый антироссийскими санкциями удар. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

— Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели, — заметил глава государства.

По словам Путина, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания. Президент отметил, что прилагаемые правительством усилия уже дают вполне положительный эффект, передает РИА Новости.

Понедельник, 23 мая, Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Сочи. По словам российского лидера, встреча с белорусским коллегой обусловлена необходимостью рассмотреть вопросы безопасности и экономики обеих стран.

21 мая венгерский премьер Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Венгрия не согласна с ограничительными мерами, которые Евросоюз вводит в отношении России, так как их последствия сравнимы с ударом ядерной бомбы.

19 мая заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что лишь ЕС пострадает от собственных санкций на зерно и удобрения из России.