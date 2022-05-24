ВОЗ не считает необходимой срочную массовую вакцинацию против оспы обезьян

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что возникшая в мире вспышка оспы обезьян за пределами Африки потребует срочной массовой вакцинации населения. Об этом в минувший понедельник, 23 мая, заявила представитель организации Ричард Пибоди.

Сотрудник ВОЗ признал, что запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть в срочном порядке использованы для борьбы с вышеуказанным заболеванием, в настоящий момент ограничен. Пибоди подчеркнул, что ограничить распространение вируса помогут «безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены и частое мытье рук», пишет ТАСС.

Вирус оспы обезьян, получивший в конце весны распространение в Западной Европе, выявлен уже и на других континентах. Случаи заражения за последнее время были зарегистрированы в Австралии, США, Канаде и Великобритании.

Лишь в Соединенном Королевстве, по информации на понедельник, 23 мая, число заразившихся этой инфекцией достигло 56, увеличившись с прошлой пятницы более чем в два раза.

Накануне специалисты британского Агентства по безопасности здравоохранения заявили, что первым заметным симптомом обезьяньей оспы является ухудшение состояния кожи.