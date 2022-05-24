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Иммунолог предупредил о настораживающей мутации вируса оспы обезьян

Егор Провоторов
Общество
Иммунолог предупредил о настораживающей мутации вируса оспы обезьян
Фото: Pixabay

Все больше случаев заражения людей оспой обезьян выявляется по всему миру. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков во вторник, 24 мая, обратил внимание на настораживающую особенность этой вспышки опасного заболевания.

Первый случай заражения человека этой инфекцией был выявлен еще в 70-х годах прошлого столетия. Впоследствии этот диагноз множество раз ставился людям, однако, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача заболевания, по наблюдениям специалистов, обычно происходила от животного к человеку.

В последнее же время медики столкнулись с десятками и сотнями случаев заражения на разных континентах. При этом пути распространения вируса не до конца понятны специалистам, подчеркнул Крючков.

— Особенность новой вспышки оспы обезьян в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции. Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки, — заметил иммунолог.

Специфика распространения инфекции может указывать на то, что теперь она лучше передается от человека к человеку, заявил Крючков в интервью радио Sputnik.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не считают необходимой срочную массовую вакцинацию против оспы обезьян.

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