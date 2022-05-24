Как выбрать врача-проктолога

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С такой деликатной проблемой, как проктологические заболевания, чаще всего обращаются к проверенному специалисту — по рекомендациям знакомых или по отзывам в интернете. На что обращать внимание при выборе врача, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал старший научный сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, хирург, колопроктолог, онколог Даниил Маркарьян.

Положительные отзывы

По словам медика, сегодня самый лучший способ выбрать врача — воспользоваться сарафанным радио. В Сети достаточно много отзывов, но изучать отношение пациента к врачу лучше не на сайте клиники, где это могут подкорректировать, а на независимых площадках. Там информация не может быть отредактирована ни врачом, ни медицинским учреждением.

— Второй вариант, на мой взгляд, более эффективный — рекомендации знакомых. Если человек лечился у конкретного специалиста, он сможет честно и без прикрас рассказать о нем как о человеке и профессионале. Нет ничего искреннее, чем собственная история, — рассказал Маркарьян.

По мнению специалиста, лучше спрашивать:

насколько детально врач обсуждал план лечения с пациентом;

затронул ли вопросы возможных осложнений,

контролировал ли период реабилитации после операции;

узнавал ли, как проходит выздоровление после выписки.

Эксперт также предупредил, что некоторые врачи ограничивают свою зону ответственности и после хирургического вмешательства отправляют пациента к специалисту по месту жительства, полностью исключая свое дальнейшее участие в жизни пациента.

Специализация врача

По словам Маркарьяна, в проктологической практике, как и в любой чувствительной для организма хирургии, мелких, но важных нюансов настолько много, что знания и навыки нужно оттачивать годами.

— Поэтому я бы не решился оперировать геморрой у хирурга, который сменил несколько специальностей и на очередном круге поиска себя внезапно решил стать колопроктологом. Это должен быть только проктолог с большим опытом практической работы, владеющий несколькими технологиями хирургического лечения, — подчеркнул он.

Врач также подчеркнул, что, по его мнению, измеряется опыт не столько количеством сертификатов и пройденных стажировок, сколько квалификацией — многолетней ежедневной практической деятельностью.

Методы лечения

В современной колопроктологии существует множество хирургических методик — как малоинвазивных, так и радикальных. Широкий выбор обусловлен тем, что метод подбирается в зависимости от особенностей организма пациента и течения заболевания.

— Как сторонник доказательной медицины, я выступаю только за те методы, которые подтвердили свою эффективность. Благодаря индивидуальному подходу лечение становится эффективным. Народные средства действуют по принципу плацебо, иногда они снимают неприятные симптомы, но не способны привести к успешному излечению. Более того, некоторые из популярных народных методов могут нанести вред. Поэтому, прежде чем соглашаться на лечение нетрадиционными способами, стоит хорошенько взвесить пользу и риски, — предупредил Маркарьян.

Составлять план лечения и давать какие-либо рекомендации врач должен только после личного осмотра пациента, отметил эксперт.

— Как мы уже говорили, в проктологии существует множество нюансов, и многие из них невозможно оценить онлайн. Например, не угрожающий жизни геморрой можно перепутать с парапроктитом, потенциально смертельным заболеванием. Случаи, когда дистанционное лечение приводило к ухудшению состояния, к сожалению, не редкость. Такой формат консультаций допустим, только если врач уже видел пациента, заболевание течет легко и необходимо внести незначительные коррективы в лечение, — пояснил медик.

Психологическая совместимость

Психологический комфорт первостепенен не только при первой встрече с врачом, но и во время всего периода лечения, подчеркнул эксперт.

— Особенно если мы говорим об онкологических пациентах или случаях длительного течения заболевания, когда доверие к специалисту и точное выполнение предписаний бывает даже важнее современных лекарств, — отметил Маркарьян.

Он также добавил, что комфортную атмосферу обеспечивает врач. Уточняет, какой способ осмотра предпочтителен: на боку или в гинекологическом кресле. Обеспечивает пациента одноразовым бельем, чтобы человек не представал перед врачом полностью обнаженным.

— По современным стандартам на прием пациента выделяется максимум 20 минут, но на самом деле полноценный осмотр, беседа и обсуждение вариантов лечения занимают минимум 40 минут. Первые 10 минут уйдут только на то, чтобы понять, насколько пациенту комфортно с этим специалистом, в этой клинике. Только успокоившись и убедившись в доброжелательности и искренней эмпатии врача, он сможет открыто говорить об интимных сторонах своей жизни, — сказал специалист.

По его мнению, врач должен ответить на все вопросы и рассказать о перспективах здоровья пациента, о продолжительности сохранения неприятных симптомов или приема лекарств.

— Если вы уже обращались к нескольким специалистам и пришли к врачу за вторым мнением, предупредите его об этом. Если вы хотите в дальнейшем поддерживать отношения или обращаться за консультацией, даже если лечитесь в другом месте, скажите об этом. Такая открытость располагает и повышает шансы продуктивного общения, — заключил Маркарьян.