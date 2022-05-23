Кто наиболее подвержен заражению оспой обезьян

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более восприимчивыми к оспе обезьян могут быть люди, родившиеся после 80-х годов прошлого века, когда во всем мире прекратилась кампания по вакцинации в связи с искоренением натуральной оспы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, граждане, родившиеся до 1980 года, защищены вакциной от классической формы этой вирусной инфекции:

— Россияне же моложе 42 лет, которые не привиты от этой болезни, могут быть более восприимчивы к возбудителю оспы обезьян.

По словам эксперта, в последний раз жителей России прививали от оспы в 1979 году, а с 1980 года из национального календаря прививок эту процедуру убрали. И в течение последних 40 лет выросло целое поколение россиян, которые не имеют защиты от этого недуга, пояснила Логина.

— Вообще нынешняя оспа обезьян, которую все обсуждают, имеет очень низкую трансмиссивность, то есть передается болезнь от человека к животному очень плохо, что исключает риск возникновения масштабных эпидемий. Что касается защиты от возможной угрозы: она имеется у людей старшего поколения, которые привиты от натуральной оспы. Действие вакцины пожизненное, следовательно, можно говорить о том, что старшее поколение частично защищено от обезьяньей оспы, — подчеркнула медик.

Логина отметила, что обнаружить след от укола противооспенным препаратом можно на левом плече. Там остается характерный след с неровными краями в 1,5 сантиметра.

— Я думаю, что этой категории россиян ревакцинироваться от оспы не нужно. Но в профессиональной медицинской литературе и на тематических сайтах уже имеются данные о том, что разрабатывается новый вариант вакцины, способный противостоять конкретно оспе обезьян. И в перспективе тем, кто хочет себя защитить, лучше вакцинироваться обновленным препаратом, — заключила Логина.

В начале мая в Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза оспы обезьян на территорию России крайне низок. Чтобы избежать этого, принимаются все необходимые меры.