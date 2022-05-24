Дапкунайте попробовала объясниться за свой отъезд из России

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Покинувшая Россию вслед за другими звездами шоу-бизнеса актриса Ингеборга Дапкунайте объяснила, почему приняла подобное решение. Знаменитость призналась, что на отъезд из страны ее натолкнула изменившаяся ситуация на геополитической арене мира.

По ее словам, сейчас она начинает говорить о происходящем, поскольку уже прошло достаточно много времени с момента отъезда из России. В интервью проекту «Радио Долин» артистка назвала происходящее на Украине «бедой», а также подчеркнула, что с конца февраля «мир изменился».

По словам звезды фильма «Миссия невыполнима», уехав из России, она оставила «большую часть жизни» и тех людей, которых она любит и кому благодарна. При этом, несмотря на негативное отношение к российской спецоперации на Украине, Дапкунайте накануне была замечена на одном из московских кинофестивалей.

В минувший понедельник, 23 мая, российский писатель и публицист Михаил Шахназаров в очередной раз высказался об отечественных звездах шоу-бизнеса, которые критикуют РФ из-за границы. По его словам, подобные артисты считают Россию «прилавком».