Шнуров считает, что покинувшие Россию знаменитости предают своих зрителей

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Уехавшие из России звезды шоу-бизнеса предают собственных зрителей, заявил журналистам в понедельник, 23 мая, лидер группировки «Ленинград», член Партии роста Сергей Шнуров.

По словам отечественного музыканта, он уезжать из России не намерен, более того, готовится к предстоящим гастролям. Высказался певец и о попытках отменить российскую культуру. Он считает подобную политику западных стран абсолютно бессмысленной.

Отменять отечественную культуру то же самое, что запрещать плохую погоду, заявил Шнуров на пресс-конференции ТАСС по случаю возвращения к музыкальной деятельности.

— Ну отменят русскую культуру, ну назовут таблицу не Менделеева, а просто «таблица химических элементов». И что, никто не будет знать, что ее придумал Менделеев? Нет, все будут знать, — заметил музыкант.

Шнуров также подчеркнул, что все подобные отмены имеют свой обратный эффект. По словам артиста, если попробовать отменить «Калинку-Малинку», ее сразу же начнут исполнять по всему миру.

Накануне российский писатель и публицист заметил, что уехавшие из России знаменитости считают свою родину «прилавком».