Ремонт дома — шедевра неоклассицизма в Щукине начнется в 2022 году

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 4к1 Карта всех событий

Ремонт дома — шедевра неоклассицизма стартует в 2022 году в столичном районе Щукино. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— В мае текущего года начнется капитальный ремонт жилого дома № 4, корпус 1, на улице Маршала Бирюзова. Запланированы комплекс работ на фасаде, кровле, в подвальных помещениях, а также замена инженерных систем. Особое внимание специалистов будет направлено на сохранение индивидуального исторического облика здания, — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что сперва будут выполнены работы по промывке плоскостей и нанесению современной антигрибковой и антикоррозионной защиты, которая продлит эксплуатационный срок материалов. Также специалисты отремонтируют поврежденную в процессе многолетней эксплуатации кирпичную кладку, а затем гидрофобизируют фасад, чтобы защитить его от разрушительного действия влаги.

После этого они займутся восстановлением архитектурных элементов. Для этого, как уточняется, были разработаны специальные методики.

Ранее стало известно, что в мае начнется капитальный ремонт жилого дома, построенного в стиле ампир в столичном районе Щукино. В процессе ремонта будут использоваться современные технологии, чтобы с максимальной точностью сохранить исторический облик всех объектов.