Москвичам рассказали об итогах акции «Ночь в музее»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Около 360 тысяч человек присоединились к ежегодной акции «Ночь в музее». В этом году свои двери открыли более 200 музейных площадок. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Около 192 тысяч человек бесплатно посетили учреждения музейно-выставочного типа, 51 тысяча жителей столицы побывала на территории музейного города ВДНХ, около 70 тысяч человек побывали в федеральных музеях, а более 47 тысяч человек стали участниками мероприятий.

В рамках акции состоялось около 400 мероприятий. Москвичей ждали спектакли, экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы и многое другое. В тройку лидеров по посещениям попали музей-заповедник Царицыно — более 56,7 тысячи человек, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник посетили 34 тысячи человек, а в Государственном Дарвиновском музее побывало более 21 тысячи посетителей.

Помимо этого, акция проводилась и в онлайн–режиме. Трансляции музейных комплексов посмотрели более 129 тысяч раз. Больше всего просмотров набрала онлайн-трансляция творческой встречи с Григорием Заславским в Доме Гоголя — более 43 тысяч, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что более 110 тысяч человек посетили ВДНХ в рамках культурных акций 21 мая. В этот день на выставке состоялись мероприятия в рамках «Дня исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее».