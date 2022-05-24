Чемпионат беспилотников «Авиароботех — старт» пройдет на ВДНХ

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Чемпионат беспилотников «Авиароботех — старт» состоится 4 июня в павильоне № 55 на ВДНХ. Соревнование посвящено Дню защиты детей. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Беспилотная авиация — одно из самых перспективных направлений развития отрасли. Поэтому в этом году мы расширили горизонты чемпионата с регионального до всероссийского, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин

В этом году были изменены модули соревновательного блока. В них вошло владение различными компетенциями: доставка грузов, погрузочно-разгрузочные работы, управление при помощи нейрофейса.

Первый этап соревнований называется «Фастфлайт». В рамках модуля проходит подготовка внешнего пилота беспилотника. Участники пройдут экзамены по теоретической части. На втором этапе «Нейротрек» будет непосредственно подготовка специалиста в применении интерфейса взаимодействия между человеком и машиной.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на портале чемпионата. Наблюдать за соревнованиями можно онлайн на канале Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций АНО «Развитие человеческого капитала», передает официальный сайт мэра Москвы.

16 мая в столице стартовал чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2022». Москвичи смогут принять участие в 84 профессиональных компетенциях.