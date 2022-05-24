Жителям столицы рассказали, как пройдет фестиваль «Рыбная неделя в Москве»

Фото: Вечерняя Москва

Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пройдет с 27 мая по 5 июня. Гостей порадуют скидками на рыбу и морепродукты, а также предложат разные дегустационные программы. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году гастрономический праздник поддержали более 3000 магазинов и 15 столичных рынков. Участие приняли 17 торговых сетей, среди которых «ВкусВилл», «Магнит», «Магнолия», «Глобус», «Дикси», «Окей», «Мираторг» и многие другие.

В рамках фестиваля магазин «Дикси» предоставит скидки на морепродукты в размере от 11 до 50 процентов. В сети «Окей» вся охлажденная рыба в дни фестиваля будет стоить на 20 процентов ниже, а скидка на красную икру составит 40 процентов.

В ряде магазинов сети «Лента/Билла» пройдут яркие «Туна-шоу». Специалисты проведут демонстрацию разделки рыбы и предложат гостям принять участие в дегустации блюд из тунца.

Помимо этого, посетителей 15 столичных рынков ждут специальные акции, скидки и дегустации. Например, на Рижском рынке 31 мая пройдет день свежей рыбы, скидки составят от 5 до 10 процентов. 3 июня такие же скидки будут на сушеную и вяленую рыбу.

Также в рамках фестиваля пройдет заплыв на SUP-бордах. Участником мероприятия может стать любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету.