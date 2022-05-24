Почти три килограмма наркотиков изъяли у мужчины в Коломне

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Сотрудники полиции задержали в Коломне 26-летнего уроженца одной из республик Центральной Азии. У него изъяли 2,5 килограмма героина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью во вторник, 24 мая.

— При личном досмотре у злоумышленника был обнаружен телефон, в котором находились фотографии и координаты мест закладок наркотиков. При выезде по указанному адресу сотрудники полиции изъяли сверток с порошкообразным веществом, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам задержанного мужчины, он планировал перевезти наркотики в городской округ Мытищи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что на юго-востоке Москвы у мужчины изъяли более 20 свертков с героином. По данным УВД по ЮВАО, правоохранители в результате патрулирования территории в районе парка задержали гражданина, который начал заметно нервничать при виде сотрудников полиции.