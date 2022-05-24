Собянин рассказал о развитии Инновационного научно-технологического центра МГУ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Правительство столицы совместно с правительством России приступили к созданию масштабного проекта — Инновационного научно-технологического центра (НТЦ) МГУ «Воробьевы горы». Об этом во вторник, 24 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Власти Москвы готовы конкурировать с другими мегаполисами за человеческий капитал, за людей, которые будут развивать как город, так и страну в целом, — сказал он.

Собянин добавил, что уже более 180 высокотехнологичных компаний готовы начать работу и стать резидентами НТЦ «Воробьевы горы».

Старт созданию центра дал глава города в прошлом году. На данный момент возводятся три из девяти будущих кластеров. Один из них будет передан в эксплуатацию уже в этом году.

Мэр столицы отметил, что большого перерыва между моментом завершения строительства и наполнением кластера реальным содержимым не будет. Компании смогут начать переезжать туда практически сразу.

По словам Собянина, инновационный центр МГУ поможет ускорить процесс импортозамещения в высокотехнологичных отраслях, а также даст новый импульс развитию отечественной науки и новаторской деятельности.

Будущие резиденты получают право в течение 10 лет не платить налоги на прибыль и имущество. Помимо этого, они будут освобождены от НДС на готовую продукцию, таможенных пошлин и пошлины на привлечение иностранных работников, отметил мэр Москвы в своем личном блоге.

Сергей Собянин 20 мая сообщил, что сервисом подбора мер антикризисной поддержки воспользовались 35 тысяч столичных предпринимателей. Отмечается, что чаще всего столичные предприниматели использовали сервис для поиска информации о льготных кредитных программах для бизнеса.