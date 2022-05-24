Компания VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Компания VK выпустила новое приложение на платформе VK Mini Apps, которое поможет отыскать человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов. Поиск будет вестись по профилям сразу 100 миллионов пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» из России, СНГ и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 24 мая.

Мини-приложение «Найди меня» поможет отыскать знакомых или дальних родственников, контакт с которыми был утерян.

Чтобы начать поиск, достаточно лишь заполнить анкету с указанием имени, фамилии, приблизительного возраста и других известных данных о разыскиваемом человеке. В ответ пользователь сможет увидеть подборку профилей из соцсетей «ВКонтакте» и ОК, соответствующих указанным параметрам. Заинтересовавшему человеку можно отправить сообщение или запрос в друзья.

16 мая стало известно, что АНО «Цифровые платформы» открыла всем пользователям доступ к российскому магазину приложений NashStore. В онлайн-магазине приложений также смогут зарегистрироваться иностранные разработчики из Азии, Европы и США.