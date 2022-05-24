Сергунина: Новая интерактивная выставка для детей и подростков открылась на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Cовременная интерактивная выставка для детей и подростков «Фанерон. Город мечты» открылась на ВДНХ. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Многие уже успели познакомиться с проектом во время новогодних праздников — в формате молодежного творческого фестиваля в «Манеже». Он представлял собой город будущего, где дети и ребята постарше участвовали в тематических программах, посвященных искусству, архитектуре, спорту, моде и гастрономии. Интерактивная выставка оказалась настолько популярной, что ей решили предоставить постоянную площадку. Теперь она располагается в павильоне «Космос» на ВДНХ, — сказала представитель мэрии.

Выставка включает в себя познавательные инсталляции: например, «Дерево памяти» со световыми и визуальными импульсами, которые реагируют на касания. Еще одна инсталляция позволит перенестись в комикс и стать его главным героем. Кроме того, посетители смогут принять участие в танцевальных батлах, турнире по аркадным играм и побывать на разных локациях с помощью VR-технологий.

Важной частью проекта является лаборатория «Фанерон Лаб» — пространство, где гости смогут создать комиксы, научиться рисовать в необычных техниках, а также посетить воркшопы и лекции с приглашенными экспертами креативной индустрии. Идеи посетителей будут реализовываться и станут частью экспозиции, включая онлайн-площадку «Фанерона».

До этого стало известно, что более 110 тысяч человек посетили специальные мероприятия на ВДНХ, которые состоялись в рамках акций «День исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее». Кроме того, 21 мая открылся центр современных биотехнологий в павильоне № 30 «Микробиологическая промышленность».