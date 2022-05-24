Диетолог предупредила о неприятных «сюрпризах» букетов из ягод

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Букеты из ягод и фруктов в шоколаде, которые россияне часто используют в качестве альтернативы цветам, могут таить в себе опасность. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Она отметила, что такие десерты имеют небольшой срок хранения. При этом держать их нужно только в холодильнике, при температуре не выше четырех градусов.

— Поскольку клубника очень быстро портится, в ней могут оказаться такие «сюрпризы», как гниль или плесень. При этом сложно оценить внешний вид ягод или фруктов, если они покрыты шоколадом, — считает специалист.

Также Круглова подчеркнула, что глазурь, которой покрыты ягоды, не позволяет оценить, насколько хорошо они были промыты.

Употребление десерта, который готовился или хранился с нарушением санитарных норм, может привести к неприятным последствиям, в частности кишечной инфекции, добавила диетолог.

При приобретении ягодного букета специалист порекомендовала обращать внимание на его внешний вид и условия хранения, а также уточнять срок годности у продавца или на упаковке, передает радио Sputnik.

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