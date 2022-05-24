МАДИ и МГЮА подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба МАДИ

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому будет организовано прохождение практик для студентов. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе МАДИ.

— Подписанное сегодня соглашение очень важно для нас: оно позволит нашим инспекторам и другим сотрудникам МАДИ, среди которых большое количество юристов, управленцев, экономистов, финансистов и транспортников, постоянно повышать свой профессиональный уровень и, при необходимости, проходить дополнительные образовательные программы, — рассказал начальник МАДИ Рудик Григорян.

Ректор университета Виктор Блажеев отметил, что соглашение откроет новые перспективы и возможности для студентов МГЮА.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что центр занятости населения столицы «Моя работа» и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит увеличить количество вакансий в агрегированной базе центра до 340 тысяч.