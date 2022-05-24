Новое производство в технополисе «Москва» даст городу 80 рабочих мест

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Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» компания «Бифорком Тек» в три раза увеличит площадь производства телекоммуникационного оборудования в Печатниках, благодаря чему город получит 80 новых рабочих мест. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— 13 резидентов ИТ-кластера особой экономической зоны Москвы активно вкладываются в развитие собственного производства. Один из них планирует запустить дополнительные мощности, что позволит увеличить присутствие на рынке и даст еще 80 рабочих мест для инженеров и специалистов в области информационных технологий, — рассказал руководитель ведомства.

«Бифорком Тек» продолжит выпускать маршрутизаторы, компьютеры, антенны и другие устройства связи, необходимые для работы банкоматов, удаленных офисов, а также мониторинга и управления системами предприятий. Продукция предприятия востребована операторами связи, финансовыми и энергетическими институтами.

По словам генерального директора технополиса «Москва» Геннадия Дегтева, компания инвестирует в развитие более 200 миллионов рублей. Производство разместится на дополнительной площади в 2,4 тысячи квадратных метров. Его открытие запланировано на начало четвертого квартала текущего года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2021 году инвестировали в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы свыше 28,5 миллиарда рублей.