Объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» вырос более чем в три раза

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» в 2021 году инвестировали в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы свыше 28,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 24 мая.

— Объем инвестиций резидентов ОЭЗ за 2021 год в 3,2 раза превышает результат предыдущего года, когда на создание и развитие высокотехнологичных производств столицы было направлено более 8,8 миллиарда рублей, — сказал он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что более 50 процентов всех инвестиций пришлось на предприятия фармацевтической и микроэлектронной отрасли.

Генеральный директор ОЭЗ технополиса «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что в период с января 2021 по январь 2022 годов, статус резидентов получили еще 15 компаний. Их объем инвестиций превышает 15,6 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 мая Владимир Ефимов сообщил, что объем инвестиций в объекты коммерческой недвижимости Москвы и площадки под строительство в 2022 году составил 83,5 миллиарда рублей. Это в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.