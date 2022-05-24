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Летний фестиваль ГТО пройдет в Коломне

Ирина Игнатенко
Общество
Летний фестиваль ГТО пройдет в Коломне
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Традиционный летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоится в Коломне, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В фестивале смогут принять участие команды школьников 11–15 лет, а также волонтеры в возрасте от 18 до 24 лет. Спортсмены будут состязаться в беговых и силовых дисциплинах, в гибкости, прыжках в длину, метании, плавании и стрельбе.

Подобное мероприятие стало традиционным для Московской области, фестиваль впервые провели в 2017 году. За первый квартал 2022 года почти четыре тысячи жителей Подмосковья успешно выполнили нормативы ГТО.

Отмечается, что сильнейшие участники среди школьников будут представлять регион на всероссийских соревнованиях, которые подойдут в сентябре в «Артеке».

За время проведения фестиваля знаки разного достоинства получили свыше 230 тысяч жителей Московской области. В прошлом году было вручено порядка 45 тысяч знаков отличия, передает РИАМО.

На территории спортивного кластера «Курчатовец» в СЗАО появилась площадка для сдачи норм ГТО. «Вечерняя Москва» побывала на ее открытии.

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