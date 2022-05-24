Резидент технополиса «Москва» поставил более 800 тысяч медизделий для льготников

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Компания «Гемамед», которая является резидентом Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», в этом году поставила в рамках офсетного контракта более 800 тысяч медицинских изделий для пациентов со стомой, получающих эти товары от города бесплатно. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что при заключении офсетных контрактов городские власти анализируют продукцию, которая наиболее востребована у жителей. При этом приоритет отдается социально значимым сферам.

— В столице уже заключено четыре офсетных контракта в медицине. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 10,8 миллиарда рублей. С начала года в рамках одного из соглашений производитель уже поставил 814 тысяч медицинских изделий для стомированных пациентов на сумму 311,5 миллиона рублей, — рассказал заммэра.

Москва активно использует офсетные контракты, которые помогают привлечь производителей нужной городу продукции.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что в медицинских изделиях для ухода за стомой нуждаются пациенты после некоторых серьезных операций. Таких москвичей в настоящий момент более 10 тысяч. Все они обеспечены от города бесплатными медизделиями с первого дня после операции, добавила она.

— После того как в 2023 году производство компании «Гемамед» выйдет на полную мощность, благодаря офсетному контракту мы сможем в полном объеме обеспечить стомированных пациентов основными медицинскими изделиями для ухода без каких-либо других, в том числе импортных, закупок, — добавила Анастасия Ракова.

С выходом завода на проектную мощность, которая составляет 5,5 миллиона единиц продукции в год, в 2023 году резидент ОЭЗ сможет выпускать 44 наименования изделий, пишет официальный сайт мэра Москвы.