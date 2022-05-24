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Врач рассказал о средстве, с помощью которого можно избавиться от боли в суставах

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал о средстве, с помощью которого можно избавиться от боли в суставах
Фото: Pexels

Боль в суставах часто беспокоит тех, кому приходится много стоять на ногах и двигаться в течение дня. Врач общей практики Михаил Коновалов рассказал о домашнем средстве, которое поможет справиться с неприятными ощущениями.

По словам врача, есть проверенное народное средство. Нужно взять банку объемом 500 мл, налить в нее стакан кефира, затем накрошить ржаного хлеба, чтобы он закрыл банку доверху, и добавить чайную ложку соды.

Банку нужно подержать шесть часов в теплом месте, после чего содержимое процедить и отжать. Получившуюся массу следует использовать как компресс на ночь. Коновалов отметил, что многие пациенты отмечают улучшение состояния примерно на третий–четвертый день после использования средства, передает «Царьград».

В дачной аптечке обязательно должны находиться лекарства от аллергии и различных видов болей, активированный уголь и энтеросорбенты, перевязочный материал и антисептики. Об этом рассказала главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

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