Ученый рассказала, как правильно лечить педикулез

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Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Юлия Лопатина рассказала о способах лечения головного и платяного педикулеза.

Она отметила, что для устранения данной проблемы в настоящее время можно найти большое количество средств в аптеках. При этом она посоветовала не применять средства от чесотки. Они не дадут нужного эффекта.

— Для лечения головного педикулеза сейчас существует очень широкий ассортимент педикулецидов. Есть, из чего выбирать, есть и средства растительного происхождения, — отметила она в комментарии НСН.

Она добавила, что необходимо изучать каждое средство, потому что не все из них подходят при лечении детей младше 16-ти лет.

Что касается платяного педикулеза, здесь ситуация сложнее. Помочь в решении проблемы могут дезинфекционные камеры, где вещи подвергаются обработке.

Ранее Юлия Лопатина рассказала, как обнаружить педикулез у ребенка.