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Количество ДТП с участием мотоциклистов в столице сократилось

Елена Самойлова
Происшествия
Количество ДТП с участием мотоциклистов в столице сократилось
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Количество ДТП с участием водителей мототранспорта сократилось в столице. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По итогам первого квартала текущего года в столице зарегистрировано 49 дорожных аварий с участием мотоциклистов. По данным Госавтоинспекции, это почти на 18 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этих ДТП один человек погиб и 51 — получил травмы.

Причинами произошедших аварий с участием мотоциклистов часто становились такие нарушения: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Накануне, 23 мая, сообщалось, что в ДТП на востоке столицы погиб мотоциклист. Трагедия произошла на Щелковском шоссе: водитель автомобиля во время перестроения не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом. Мотоциклист попытался «положить» мотоцикл на проезжую часть, однако ударился о дорожный буфер и разделительное ограждение.

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