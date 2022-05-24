Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителя Москвы с крупной партией наркотика задержали в Кировской области

Елена Самойлова
Происшествия
Жителя Москвы с крупной партией наркотика задержали в Кировской области
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Жителя Москвы с крупной партией наркотика задержали в Кировской области Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

По данным ведомства, при проведении оперативных мероприятий правоохранители остановили на трассе автомобиль, за рулем которого находился житель Москвы 1978 года рождения. При осмотре салона машины были обнаружены 11 пакетиков с веществом.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством — производным N-метилэфедерона — альфа-пирролидинвалерофенон (синтетический психостимулятор — прим. «ВМ»). Общая масса наркотика превысила 2,7 килограмма.

Подозреваемый сознался, что планировал сбыть «синтетику» в нескольких регионах страны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Накануне, 23 мая, у мужчины на юго-востоке Москвы изъяли более 20 свертков с героином.

Кировская область МВД Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте