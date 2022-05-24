Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Жителя Москвы с крупной партией наркотика задержали в Кировской области Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

По данным ведомства, при проведении оперативных мероприятий правоохранители остановили на трассе автомобиль, за рулем которого находился житель Москвы 1978 года рождения. При осмотре салона машины были обнаружены 11 пакетиков с веществом.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством — производным N-метилэфедерона — альфа-пирролидинвалерофенон (синтетический психостимулятор — прим. «ВМ»). Общая масса наркотика превысила 2,7 килограмма.

Подозреваемый сознался, что планировал сбыть «синтетику» в нескольких регионах страны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Накануне, 23 мая, у мужчины на юго-востоке Москвы изъяли более 20 свертков с героином.